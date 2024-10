Ilgiorno.it - In metro a Milano con fucili d'assalto, due giovani seminano il panico. Ma erano armi finte

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Attimi di paura nella serata di mercoledì 16 ottobre alla fermata Bisceglie dellapolitana rossa. Diversi passeggeri del metrò hanno segnalato al 112 la presenza di due ragazzi armati did', generando l'immediato intervento dei carabinieri del Radiomobile: alla fine, per fortuna, quellesi sono rivelate fedeli riproduzioni sprovviste di tappo rosso che di solito vengono utilizzate per il soft air. Iitaliani di 18 e 20 anni sono stati indagati a piede libero per possesso di oggetti atti a offendere. Le chiamate di soccorso Stando alle prime informazioni, attorno alle 21.30, alcune persone hanno chiamato la centrale operativa di via Moscova per raccontare quanto stava succedendo lungo la banchina del capolinea della M1: i militari sono intervenuti immediatamente, temendo che i ragazzi volessero aggredire qualcuno.