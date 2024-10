Gaeta.it - Il convegno internazionale sulla prevenzione delle malattie neurodegenerative: focus su fattori protettivi e sfide mondiali

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La seconda giornata del"Prevention onDiseases" ha messo in luce i più recenti sviluppi nella ricerca riguardante le, con particolare attenzione aie alle strategie di. Organizzato da Fondazione Prada nell'ambito del progetto "Human Brains", l'evento continua a riunire esperti di neuroscienze per esplorare come gli stili di vita e altre variabili possano impattaresalute cerebrale, in particolare nella popolazione anziana. Ie la neurobiologia dell'arricchimento ambientale L'apertura della giornata è stata affidata all'intervento di Diego Centonze, neurologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma.