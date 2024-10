Highlights e gol Galatasaray-Roma 1-6, Women’s Champions League 24/25 (VIDEO) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Galatasaray-Roma, sfida valevole per il secondo turno della Women’s Champions League 2024/2025. Seconda vittoria in altrettante partite della fase a gironi per le giallorosse, che dominano la sfida di Istanbul. Cissoko, Giacinti, Haavi, Giugliano e Pandini firmano le cinque reti che portano le campionesse d’Italia in carica a quota 6 punti in classifica. Highlights Galatasaray-Roma Highlights e gol Galatasaray-Roma 1-6, Women’s Champions League 24/25 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilcon glidi, sfida valevole per il secondo turno della2024/2025. Seconda vittoria in altrettante partite della fase a gironi per le giallorosse, che dominano la sfida di Istanbul. Cissoko, Giacinti, Haavi, Giugliano e Pandini firmano le cinque reti che portano le campionesse d’Italia in carica a quota 6 punti in classifica.e gol1-6,24/25 () SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights e gol Fenerbahce-Galatasaray 1-3 : Super Lig 2024/2025 (VIDEO) - Di seguito ecco le immagini salienti. Inutile la rete della bandiera di Dzeko su rigore. com/berv2yb8E1 — Anl?k Goller (@_anlikgoller) September 21, 2024 The post Highlights e gol Fenerbahce-Galatasaray 1-3: Super Lig 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. . Il video con gli highlights e i gol di Fenerbahce-Galatasaray 1-3, match valido per la Super Lig 2024/2025. (Sportface.it)

Highlights e gol Young Boys-Galatasaray 3-2 : Champions League 2024/25 (VIDEO) - Gli highlights e le azioni salienti di Young Boys-Galatasaray 3-2, match di andata del play-off round di Champions League 2024/25. Di seguito le azioni salienti e i gol della partita. The post Highlights e gol Young Boys-Galatasaray 3-2: Champions League 2024/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)