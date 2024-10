Hadassah Chen: "Noi ebrei abbandonati da tutti combattiamo per l'Occidente" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dall'ottobre 2023 su Israele, da nord a sud, sono piovuti 28mila tra razzi, missili, droni armati e ordigni esplosivi (statistiche Haaretz). Una media di 76 colpi al giorno. Oltre sette milioni di famiglie devono fare i conti quotidianamente con un bombardamento continuo. Con gli allarmi per correre nei rifugi, con il timore di ricevere una chiamata che nessun papà o mamma vorrebbe mai ricevere dalle unità dell'esercito israeliano (Idf), di un parente, di un vicino di casa. La domanda è se si può continuare a vivere, dal 7 ottobre 2023, sotto questa costante minaccia. Un anno fa, proprio in quelle settimane si galleggiava in attesa della firma del Patto di Abramo con i musulmani sunniti dell'Arabia Saudita con il potente erede della casa reale Mohammed bin Salman a dare le carte di questa complicata partita di poker. In ballo l'apertura di un tavolo di pace allargato. Liberoquotidiano.it - Hadassah Chen: "Noi ebrei abbandonati da tutti combattiamo per l'Occidente" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dall'ottobre 2023 su Israele, da nord a sud, sono piovuti 28mila tra razzi, missili, droni armati e ordigni esplosivi (statistiche Haaretz). Una media di 76 colpi al giorno. Oltre sette milioni di famiglie devono fare i conti quotidianamente con un bombardamento continuo. Con gli allarmi per correre nei rifugi, con il timore di ricevere una chiamata che nessun papà o mamma vorrebbe mai ricevere dalle unità dell'esercito israeliano (Idf), di un parente, di un vicino di casa. La domanda è se si può continuare a vivere, dal 7 ottobre 2023, sotto questa costante minaccia. Un anno fa, proprio in quelle settimane si galleggiava in attesa della firma del Patto di Abramo con i musulmani sunniti dell'Arabia Saudita con il potente erede della casa reale Mohammed bin Salman a dare le carte di questa complicata partita di poker. In ballo l'apertura di un tavolo di pace allargato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prep roundup: Kinley Collins scores twice for Cheney girls soccer; Brynn Hooper leads Shadle Park volleyball to win - Gonzaga Prep 2, Lewis and Clark 1: Jennah Wanner scored goal in the 75th minute to tie game in regulation and the Bullpups (8-3-1, 5-1) edged the visiting Tigers (8-2-2, 4-1). Amanda Pielli made six ... (spokesman.com)