Grande attesa in Libano per l’arrivo di Meloni domani a Beirut. Incontrerà il premier Mikati (Di giovedì 17 ottobre 2024) Grande attesa in Libano per la visita della premier Giorgia Meloni, che volerà a Beirut domani al termine del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. ”Sarà la prima di alto livello in Libano dopo l’intensificarsi degli attacchi israeliani contro Hezbollah”. Così i media libanesi parlano della visita di venerdì pomeriggio della presidente del Consiglio, che per l’Italia detiene la presidenza di turno del G7. Libano, Grande attesa per l’arrivo di Meloni Il sito di notizie Lebanon 24 fa sapere che in particolare, durante la missione, “Meloni Incontrerà il presidente del Parlamento Nabih Berri, il primo ministro Najib Mikati e visiterà il battaglione del suo paese nel sud, esposto al fuoco israeliano durante gli scontri tra le forze israeliane e Hezbollah. Secoloditalia.it - Grande attesa in Libano per l’arrivo di Meloni domani a Beirut. Incontrerà il premier Mikati Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)inper la visita dellaGiorgia, che volerà aal termine del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. ”Sarà la prima di alto livello indopo l’intensificarsi degli attacchi israeliani contro Hezbollah”. Così i media libanesi parlano della visita di venerdì pomeriggio della presidente del Consiglio, che per l’Italia detiene la presidenza di turno del G7.perdiIl sito di notizie Lebanon 24 fa sapere che in particolare, durante la missione, “il presidente del Parlamento Nabih Berri, il primo ministro Najibe visiterà il battaglione del suo paese nel sud, esposto al fuoco israeliano durante gli scontri tra le forze israeliane e Hezbollah.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele-Hezbollah - è battaglia in Libano. Due morti per i razzi nello Stato ebraico. Attesa per il colloquio Biden-Netanyahu sull’Iran - Ieri in analoghi scontri tre soldati dello Stato ebraico sono rimasti seriamente feriti, riporta il Times of Israel. Nel sud del Libano intanto ci sarebbero stati nelle scorse ore nuovi scontri diretti tra truppe Idf e miliziani di Hezbollah, all’altezza della località di Meis-el-Jabal. Il movimento terroristico libanese «dimostra di essere ancora organizzato e non ha perso la sua catena di ... (Open.online)

Israele-Hezbollah - è battaglia in Libano. Due morti per i razzi nello Stato ebraico. Attesa per il colloquio Biden-Netanyahu sull’Iran - Il segno che Israele sta provando a sfondare le resistenze del movimento sciita nella sua roccaforte. L’arresto dell’israeliano sospetto a Beirut Secondo quanto riportano i media libanesi un cittadino israeliano con passaporto britannico sarebbe stato arrestato a Beirut. Notizia non smentita dalla Casa Bianca. (Open.online)

Prima l’uccisione di Haniyeh - poi i bombardamenti di Israele in Libano : perché l’Iran continua a rimanere in attesa - Un percorso lungo e difficile, già ostacolato dai rapporti tra Teheran e la Russia di Putin, che finirebbe per essere compromesso in caso di una reazione contro Israele. . Pezeshkian lo ha voluto fortemente nel governo. Nei discorsi tenuti fino a oggi Pezeshkian ha manifestato la volontà di aprire nuove strade per collaborare con le potenze occidentali. (Ilfattoquotidiano.it)