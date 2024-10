Thesocialpost.it - Gessica Disertore, l’analisi del medico legale Pasquale Bacco: “Cosa non torna nel suo suicidio”

(Di giovedì 17 ottobre 2024)era una ragazza italiana di 27 anni, trovata morta più di un anno fa su una nave da crociera Disney dove lavorava come pasticcera. Il 27 settembre 2023 la sua famiglia ha ricevuto una drammatica telefonata da un membro dell’equipaggio che li informava del presuntodella giovane: “Vostra figlia si è impiccata nella sua cabina“. Ma non hanno mai creduto a questa versione dei fatti. Secondo loro le indagini sarebbero state condotte in modo approssimativo e con gravi omissioni dalle autorità di Porto Rico. Per questo motivo hanno deciso di affidarsi all’avvocatoLa Ghezza, al criminologo e criminalista forense Giancarlo Candiano e al consulente, il dottor. Quest’ultimo, già noto al pubblico per essere unno vax ‘pentito’, rilascia una lunga intervista a Fanpage in cui rilascia alcune importanti dichiarazioni.