Fiumicino, Feola: “Portato in commissione il progetto del polo natatorio di Granaretto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fiumicino, 17 ottobre 2024 – “Questa mattina è stata portata da parte dei tecnici ai tavoli della commissione lavori pubblici il progetto riguardante il polo natatorio nella località di Granaretto, un importante progetto sportivo per tutta la parte nord del nostro territorio”. Lo dichiara Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici. Il cantiere è stato aperto nei primi giorni di ottobre con inizio di predisposizione dell’area e prevede un costo complessivo circa 4 milioni di euro, 1.5 milioni fondi dal bando “sport e inclusione sociale” legato al Pnrr e 2.2 milioni di mutuo. Nella commissione sono state esposte anche le parti tecniche relative alle modifiche disposte per la parte dei servizi interni e nelle modifiche del progetto strutturale e per l’adeguamento dei prezzi per l’approvazione del tariffario aggiornato. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – “Questa mattina è stata portata da parte dei tecnici ai tavoli dellalavori pubblici ilriguardante ilnella località di, un importantesportivo per tutta la parte nord del nostro territorio”. Lo dichiara Robertopresidente dellalavori pubblici. Il cantiere è stato aperto nei primi giorni di ottobre con inizio di predisposizione dell’area e prevede un costo complessivo circa 4 milioni di euro, 1.5 milioni fondi dal bando “sport e inclusione sociale” legato al Pnrr e 2.2 milioni di mutuo. Nellasono state esposte anche le parti tecniche relative alle modifiche disposte per la parte dei servizi interni e nelle modifiche delstrutturale e per l’adeguamento dei prezzi per l’approvazione del tariffario aggiornato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina - arriva in commissione il progetto di un centro residenziale con servizi socio-riabilitativi - Questo progetto è stato accolto con favore da tutti i membri della commissione, ivi compresi i consiglieri di minoranza che nella passata amministrazione avevano manifestato l’interesse a questo piano con una delibera di giunta. E’ un progetto sperimentale per la nostra città, che è rimasto nel cassetto per quasi 20 anni. (Ilfaroonline.it)

Latina / Alloggi e servizi socio-riabilitativi - progetto esaminato in commissione Urbanistica - Si tratta di un intervento Erp, promosso dalla cooperativa Spazio Verde, finanziato dalla Regione Lazio […] L'articolo Latina / Alloggi e servizi socio-riabilitativi, progetto esaminato in commissione Urbanistica sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. LATINA – “Oggi in commissione Urbanistica, presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, ho illustrato una proposta di deliberazione ... (Temporeale.info)

Gaeta / Trasformazione del progetto edilizio su ex-scuola americana - urge la Commissione Urbanistica - L’ha riproposto dopo il via libera concesso dal competente settore dell’Amministrazione provinciale […] L'articolo Gaeta / Trasformazione del progetto edilizio su ex-scuola americana, urge la Commissione Urbanistica sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. GAETA – Ma sono regolari i lavori, appena ripresi, di trasformazione dell’ex scuola americana nel quartiere di Calegna a Gaeta ? E’ ... (Temporeale.info)