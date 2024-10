Quotidiano.net - Fedez sparito dai social, ha una nuova fidanzata? “Storia seria già comunicata ad amici e parenti”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La calma dopo la tempesta. Ormai quandonon posta per qualche giorno sui suoici si chiede che fine abbia fatto o cosa stia passando. Una reazione probabilmente figlia dell’esposizione, mediatica e non, di cui il fresco 35enne di Rozzano ha potuto godere (in particolare) negli ultimi 12 mesi. Chiara Ferragni riceve il tapiro e punge: “Noi coppia aperta? Non lo sapevo”. E il rapper non replica Prima la separazione con Chiara Ferragni, con le relative testimonianze del cambio di vita tra cane e arredo dellacasa, poi il raid punitivo sotto casa del personal trainer Cristiano Iovino e il contestuale ritorno sulla scena musicale con i nuovi brani e il dissing con TonyEffe. Federico Lucia nell’ultimo anno è stato costantemente sotto i riflettori.