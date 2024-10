Screenworld.it - Fairy Tale: il romanzo fantasy di Stephen King diventerà una miniserie prodotta da A24

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Fan del Re del brivido sull’attenti! Grazie alla casa di produzione cinematografica A24,, il nuovodello scrittore americano, avrà un adattamento televisivo., infatti, unada 10 episodi con lo stessotra i produttori a curarne la qualità. Come riportato da Deadline, all’inizio era la Universal che avrebbe dovuto adattare, riuscendo ad acquistarne i diritti di adattamento negli ultimi mesi del 2022 dopo un’infuocata asta. Ilsarebbe dovuto diventare un film di due ore e sarebbe stato diretto da Paul Greengrass, famoso regista conosciuto per la saga di Bourne. Non riuscendo ad incorporare tutto il materiale del libro in un lungometraggio di sole due ore, alla fine la Universal ha rinunciato al progetto.