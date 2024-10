È Vittoria Fedez si scopre chi è la nuova fidanzata Cosa fa età | Rispetto a Chiara Ferragni…

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), svelata l’identità della. In questo periodo non ci sono solo i problemi con l’ormai exFerragni per il rapper milanese. Federico Leonardo Lucia ha infatti compiuto 35 anni proprio in questi giorni, il 15 ottobre 2024. E, in concomitanza con questa ricorrenza Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che il suo cuore batte per una giovane donzella di buona, anzi “ottima famiglia”. Sembrava che la separazione traFerragni epotesse sfociare in un accordo, ma dopo le indiscrezioni uscite il legale dell’influencer si è apprestato a smentire tutto. Mentre prosegue l’iter giudiziario, quindi, il cantautore ha riscoperto l’amore: “Alt, non una ragazza più giovane ma una storia seria, seria e ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc” ha fatto sapere l’esperto di gossip. Ora sidi chi si tratta. Leggi anche: “Con lei storia seria”.