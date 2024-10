.com - È morto Liam Payne, l’ex membro dei One Direction precipitato dal terzo piano a Buenos Aires

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È, exdella band dei Onedaldi un hotel aprobabilmente sotto effetto di droghe, aveva solo 31 anni, exdella band One, ètragicamente mercoledì a, dopo una caduta daldell’hotel Casa Sur Palermo, dove soggiornava. L’artista inglese aveva 31 anni ed era in città sia come turista che per assistere a un concerto del suo ex compagno Niall Horan. Nel pomeriggio era stato richiesto l’intervento della polizia a seguito di una segnalazione per un “uomo aggressivo” potenzialmente sotto l’effetto di sostanze. Giunti sul posto in pochissimi minuti, gli agenti e il personale medico hanno trovatosenza vita nel cortile interno dell’hotel. Le prime indagini hanno rivelato ferite molto gravi, tra cui una possibile frattura alla base del cranio.