Donna uccisa da un montone impazzito nel giardino di casa: testate alla schiena (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stava sistemando le sue piante in giardino, quando è stata aggredita e uccisa da un montone. Una Donna di 77 anni è morta dopo essere stata incornata dal grosso animale, che ha fatto irruzione nel cortile della sua abitazione di via Selva Casilina alla periferia di Frosinone.Frosinone, Donna Today.it - Donna uccisa da un montone impazzito nel giardino di casa: testate alla schiena Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stava sistemando le sue piante in, quando è stata aggredita eda un. Unadi 77 anni è morta dopo essere stata incornata dal grosso animale, che ha fatto irruzione nel cortile della sua abitazione di via Selva Casilinaperiferia di Frosinone.Frosinone,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna agrigentina uccisa dal marito in Piemonte - il ricordo di Lombardo (Mareamico) : "Era una coppia unitissima" - Era una coppia legatissima, facevano tutto insieme ed erano sempre uno accanto all'altra con la mano nella mano, è un episodio inspiegabile". Claudio Lombardo, responsabile dell'associazione ambientalista Mareamico di Agrigento, ricorda così Patrizia Russo, uccisa a 53 anni dal marito Giovanni... (Agrigentonotizie.it)

Donna uccisa nel Barese - il marito si difende : «È stato un incidente - ho provato a rianimarla» - Donna uccisa nel Barese, il marito parla davanti al gip: «È stato un incidente, ho provato a rianimarla». Ha ribadito di aver cercato di salvare e rianimare la moglie dopo un... (Quotidianodipuglia.it)

Donna uccisa a Gravina - folla e commozione per l'ultimo saluto a Maria Turturo - Gravina si stringe nel dolore per l'ultimo saluto a Maria Arcangela Turturo. Nel pomeriggio, nella chiesa del Santissimo Crocifisso, si sono celebrati i funerali della 60enne, vittima di femminicidio. Per la morte della donna, avvenuta lo scorso 6 ottobre, è in carcere il marito, il 65enne... (Baritoday.it)