Coppa Provinciale Terza | colpo dello Scansano che sbanca 4-3 il campo del Batignano

La Polisportiva Scansano sbanca 4-3 il campo del Batignano e passa alla seconda fase della Coppa Provinciale di Terza categoria. La squadra di mister Riccardo Angelini (nella foto) ha sbancato il campo batignanese andando a segno con ben quattro giocatori diversi, vincendo di forza una sfida ricca di gol decisa in favore dei rossoverdi che eliminano quindi dalla competizione sia il Batignano che il Civitella che facevano parte dello stesso triangolare. Batignano: Bonucci, Capitini, Rubegni, Artino, Ionescu, El Mouden, Peruzzi, Schiattarella, Kante, Pratesi, Colorno. A disposizione: Villani, Franci, Allegro, Markiewicz, Capaldi, Costanzo, Melfi, Pampo. All. Coppola. Scansano: Terribile, Drame, Nzesseu, Bojang, Alfano, Bernardi, Fagnoni, Lubrano, Magassouba, Celhaka, Andreini. A disposizione: De Maria, Kaja, Sgherri, Gentili, Dabo. All. Angelini. Arbitro: Scavuzzo di Grosseto.

