Coni Di Paola si scalda per la corsa al dopo Malagò

Carlo Mornati, come ha spifferato Lettera43 l'11 ottobre, è tra i favoriti nella successione a Giovanni Malagò al vertice del Coni. Come un sasso nello stagno, l'indiscrezione ha generato un sensibile moto ondoso nell'ambiente. Si mormora per esempio che la notizia non abbia lasciato indifferente Marco Di Paola, numero uno della Federazione italiana sport equestri (Fise). Carlo Mornati (Imagoeconomica).Di Paola e l'arte di tessere relazioni A differenza del potente segretario generale del Coni, Di Paola non vanta un passato da sportivo, se si esclude qualche sgroppata fanciullesca al Pony Club di Roma. Ma rispetto al canottiere lecchese ha dalla sua il vantaggio di essere un esperto navigatore della politica. L'ultima battaglia ingaggiata lo ha portato, con più di qualche polemica, al terzo mandato consecutivo alla guida della Fise.

Coni - Abodi : "Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti" - Il ministro: "Io non ne ho mai fatto un fatto personale, con lui c'è amicizia" "Tempo scaduto per Giovanni Malagò al Coni? L'ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati che si raggiungono insieme. Io non ne ho mai fatto un fatto personale, con Malagò c'è amicizia, ma le regole valgono per tutti".