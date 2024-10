Formiche.net - Con Leonardo e Lockheed Martin l’IA sfida i limiti del controllo spaziale

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale generativa (GenAI) ha il potenziale di trasformare profondamente la gestione del rischio strategico e la sostenibilità del progresso nell’industria aero, come evidenziato durante il panel “Leveraging Generative Artificial Intelligence (GenAI) for Enhanced Strategic Risk Management in Aerospace Sustainability” tenutosi durante la quarta giornata all’International astronautical congress (Iac) a Milano. Tra i relatori è intervenuto Massimo Claudio Comparini, managing director della Space Business Unit di, che ha offerto riflessioni cruciali sull’applicazione delnel contesto delle missioni spaziali. Uno degli aspetti più discussi è stato il ruolo delnell’identificazione e mitigazione dei rischi, un campo in cuiha già una forte esperienza, come ha illustrato Christopher Geiger, internal audit director della società.