Come è morto Liam Payne arrivano i primi risultati dell’autopsia

arrivano novità importanti sulla morte di Liam Payne e le cause che hanno portato al decesso del cantante degli One Direction. L'artista, 31 anni, è morto per i traumi riportati per la caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires dove alloggiava da qualche giorno. Lo hanno stabilito i primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo dell'artista. Payne ha subito traumi multipli che hanno causato gravi emorragie interne ed esterne. Come riportano i media argentini, dai primi risultati dell'autopsia è emerso che Liam Payne è morto per "traumi multipli" che hanno causato "emorragie interne ed esterne", dopo essere caduto dal balcone della sua stanza d'albergo al terzo piano. Molteplici le ferite trovate sul cranio del componente degli One Direction e compatibili con una caduta dall'alto.

Liam Payne morto - la chiamata del direttore dell'hotel al 911 pochi minuti prima della tragedia : "E' aggressivo - drogato e in pericolo" - VIDEO - Il direttore della reception ha chiamato i soccorsi poco prima che il cantante cadesse dal balcone Un manager della reception dell'hotel in cui è morto Liam Payne ha chiamato il 911 pochi minuti prima della tragedia. A diffondere l'intercettazione della telefonata è Ap. L'ex cantante degli On . (Ilgiornaleditalia.it)

Liam Payne morto - l’ex fidanzata rompe il silenzio : “Messaggi inquietanti” - La polizia in queste ore sta indagando per capire se la morte di Liam Payne sia dovuta ad un incidente o se si sia trattato di suicidio. Le parole della donna lasciano tutti a bocca aperta. Liam sarebbe precipitato dal terzo piano. Nel frattempo, l’ex fidanzata del cantante ha rotto il silenzio e le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. (Tvzap.it)

Liam Payne : morto a 31 anni il membro degli One Direction - tragiche le cause della morte - Ha collaborato con artisti di fama internazionale e ha continuando ad essere influente nel panorama della musica pop, ricevendo diversi riconoscimenti per il suo lavoro da solista, tra cui nomination ai Teen Choice Awards e agli MTV Europe Music. L’artista lascia un figlio di sei anni, Bear, avuto con la cantante Cheryl Tweedy. (Screenworld.it)