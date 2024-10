Quotidiano.net - Coccole, relax e terapie. Italiani innamorati delle terme

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Chiare, fresche et dolci acque. Lo ha scritto Petrarca in quella che è considerata la più bella poesia del Canzoniere; e lo pensano anche gliche scelgono leper rilassarsi. Del resto il Belpaese di possibilità ne offre tante: stando ai dati di Feder, alla fine del 2023 gli stabilimenti termali in attività sono 317 e costituiti per oltre il 90 percento da strutture accreditate Servizio sanitario nazionale "Ma non facciamone solo un luogo di. Leservono anzitutto a curarsi". A dirlo è Marco Romanelli, docente dell’Università di Pisa e direttore dell’Unità Operativa di Dermatologia Universitaria presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria pisana. E che è responsabile anche di una proposta formativa innovativa: da qualche anno dirige infatti il master di secondo livello in Medicina termale e Idrologia medica all’Università di Pisa.