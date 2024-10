Cina: ospiti stranieri assistono ai progressi nel nord-est (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pechino, 17 ott – (Xinhua) – Oltre 200 leader di partiti politici, diplomatici stranieri e rappresentanti commerciali provenienti da piu’ di 50 Paesi hanno partecipato a una conferenza sulla piena rivitalizzazione della Cina nord-orientale e hanno assistito ai progressi della regione. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: ospiti stranieri assistono ai progressi nel nord-est Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pechino, 17 ott – (Xinhua) – Oltre 200 leader di partiti politici, diplomaticie rappresentanti commerciali provenienti da piu’ di 50 Paesi hanno partecipato a una conferenza sulla piena rivitalizzazione della-orientale e hanno assistito aidella regione. Agenzia Xinhua

Cina : scambi culturali sino-stranieri aprono nuovo capitolo a Xi’an - Preparatevi a un viaggio stimolante di fusione culturale! Agenzia Xinhua. Pechino, 15 ott – (Xinhua) – La seconda edizione del Silk Road International Communication Forum prende il via a Xi’an e rivela un vivace ricamo che fonde culture tradizionali e moderne, unendo le civilta’ orientali e occidentali. (Romadailynews.it)

Cina : progetto pilota ottimizzera’ ancora servizi pagamento per viaggiatori stranieri - Secondo una circolare emessa congiuntamente dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato e dall’Amministrazione nazionale dei dati, otto citta’ realizzeranno un progetto pilota in base al quale le piattaforme di servizi di pagamento mobile saranno supportate nella verifica delle informazioni delle singole entita’ commerciali, in modo da snellire per tali entita’ il ... (Romadailynews.it)

Cina : progetto pilota ottimizzera’ ancora servizi pagamento per viaggiatori stranieri - Ad aprile, e’ stata emessa una circolare che stabilisce che le carte bancarie nazionali e straniere devono essere accettate in alcune delle principali attrazioni turistiche del Paese. La Cina continentale ha registrato circa 95 milioni di arrivi di turisti in entrata nei primi nove mesi di quest’anno, con un aumento del 55,4% su base annua, grazie all’espansione della politica di ... (Romadailynews.it)