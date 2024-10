Ciclismo su pista, Stefano Moro stupisce ed é in semifinale nel keirin ai Mondiali. Vece fuori agli ottavi nella velocità (Di giovedì 17 ottobre 2024) La seconda giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Ballerup (Danimarca) si è aperta positivamente per l’Italia, visto che Stefano Moro è riuscito a conquistare un posto nella semifinale del keirin. Il 27enne ligure è stato bravissimo nel proprio quarto di finale a concludere al terzo posto dietro al giapponese Shinji Nakano e al colombiano Kevin Santiago Quintero Chavarro. Qualificato anche il britannico Harry Ledingham-Horn. Moro aveva mancato la qualificazione diretta nel primo turno, chiudendo al quinto posto in batteria. L’azzurro era stato così costretto ai ripescaggi, dove ha centrato il secondo posto, posizione utile per accedere ai quarti di finale, alle spalle dell’australiano Thomas Cornish. Per la semifinale appuntamento alle 19.16. Servirà davvero un’impresa per centrare la qualificazione alla finale. Oasport.it - Ciclismo su pista, Stefano Moro stupisce ed é in semifinale nel keirin ai Mondiali. Vece fuori agli ottavi nella velocità Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La seconda giornata deidisuin corso di svolgimento a Ballerup (Danimarca) si è aperta positivamente per l’Italia, visto cheè riuscito a conquistare un postodel. Il 27enne ligure è stato bravissimo nel proprio quarto di finale a concludere al terzo posto dietro al giapponese Shinji Nakano e al colombiano Kevin Santiago Quintero Chavarro. Qualificato anche il britannico Harry Ledingham-Horn.aveva mancato la qualificazione diretta nel primo turno, chiudendo al quinto posto in batteria. L’azzurro era stato così costretto ai ripescaggi, dove ha centrato il secondo posto, posizione utile per accedere ai quarti di finale, alle spalle dell’australiano Thomas Cornish. Per laappuntamento alle 19.16. Servirà davvero un’impresa per centrare la qualificazione alla finale.

