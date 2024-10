Ciclismo, Cavendish ancora nel pensatoio: "No al Tour, ma non so se mi ritirerò" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 - Dopo tanto tribolare, il momento della decisione definitiva sembrava arrivato, seppur comunicato per vie traverse: per la precisione da Aso, che nel presentare il Singapore Criterium 2024 parlava dell'ultima gara della carriera di Mark Cavendish. Invece, a sorpresa, il diretto interessato è ancora nel pensatoio, pur ammettendo che l'avventura al Tour de France, quella sì, è davvero finita. I dettagli In effetti, dopo tanta fatica fatta per strappare in solitaria il record di tappe vinte (35), i titoli di coda sono scesi spontaneamente su quella che è stata una vera e propria epopea ricca appunto di successi ma anche di cadute e rinascite. Archiviato il cammino alla Grande Boucle, a quanto pare non è detto che Cavendish appenda la bici al chiodo, come dichiarato ai microfoni di Men's Health. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Cavendish ancora nel pensatoio: "No al Tour, ma non so se mi ritirerò" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 - Dopo tanto tribolare, il momento della decisione definitiva sembrava arrivato, seppur comunicato per vie traverse: per la precisione da Aso, che nel presentare il Singapore Criterium 2024 parlava dell'ultima gara della carriera di Mark. Invece, a sorpresa, il diretto interessato ènel, pur ammettendo che l'avventura alde France, quella sì, è davvero finita. I dettagli In effetti, dopo tanta fatica fatta per strappare in solitaria il record di tappe vinte (35), i titoli di coda sono scesi spontaneamente su quella che è stata una vera e propria epopea ricca appunto di successi ma anche di cadute e rinascite. Archiviato il cammino alla Grande Boucle, a quanto pare non è detto cheappenda la bici al chiodo, come dichiarato ai microfoni di Men's Health.

