ChorusLife apre il 21 novembre, Carnevali: “Progetto unico nel suo genere” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. La conclusione dell’intervento di Chorus Life con l’apertura prevista il prossimo 21 novembre, rappresenta un risultato di primissima importanza per Bergamo, frutto dell’impegno e della visione di una grande protagonista della vita economica e industriale del nostro territorio quale è stato il cavaliere Bosatelli e tutta la sua famiglia. Un risultato che è anche la conclusione di uno straordinario sforzo dell’Amministrazione comunale, avviato nel lontano 2015 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, grazie al quale si è poi arrivati, con la preziosa collaborazione di Regione Lombardia, Provincia e società Teb, alla sottoscrizione nel 2018 dell’Accordo di Programma. Bergamonews.it - ChorusLife apre il 21 novembre, Carnevali: “Progetto unico nel suo genere” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. La conclusione dell’intervento di Chorus Life con l’apertura prevista il prossimo 21, rappresenta un risultato di primissima importanza per Bergamo, frutto dell’impegno e della visione di una grande protagonista della vita economica e industriale del nostro territorio quale è stato il cavaliere Bosatelli e tutta la sua famiglia. Un risultato che è anche la conclusione di uno straordinario sforzo dell’Amministrazione comunale, avviato nel lontano 2015 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, grazie al quale si è poi arrivati, con la preziosa collaborazione di Regione Lombardia, Provincia e società Teb, alla sottoscrizione nel 2018 dell’Accordo di Programma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ChorusLife : il 21 novembre apre i battenti l’avveniristico smart district - del Lav. Sono stati anche installati 57. . 500 persone. Un nuovo luogo per la città dove vivere, abitare e socializzare, insieme. Si tratta di opere in parte già completate da tempo, in parte in via di ultimazione. Un aspetto rilevante, inoltre, riguarda gli approvvigionamenti e le forniture che, per l’80% dei casi, sono stati reperiti nel raggio di 50 chilometri. (Bergamonews.it)