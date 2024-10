Choc nel mondo della musica muore tragicamente Liam Payne degli One Direction

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilè in lutto per una notizia devastante:James, ex membroOne, è morto in Argentina cadendo dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo di Buenos Aires. La ricostruzionetragedia Dopo la segnalazione al numero di emergenza 9-1-1 per la presenza molesta di un uomo, forse sotto effetto di alcol o droghe, gli agenti di polizia si sono recati in albergo e al loro arrivo hanno trovato il corpo di un uomo volato giù dal terzo piano. Il Servizio medico di emergenza non ha potuto fare niente e ha constatato il decesso di. Secondo le informazioni raccolte il 31enne era arrivato in hotel domenica scorsa e c’era rimasto fino a ieri, mercoledì 16 ottobre, quando il direttore dell’albergo ha sentito un rumore sordo provenire dal cortile posteriore, scoprendo il corpo di un uomo riverso a terra.