Choc in centro: tenta rapina di gratta e vinci al bar, il proprietario reagisce con le forbici. Il ladro è morto così (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 37 anni è stato accoltellato per strada in via Giovanni da Cermenate, alla periferia di Milano, intorno alle cinque di questa mattina, giovedì 17 ottobre. Secondo le prime informazioni, la vittima, di origini italiane, aveva cercato di compiere una rapina in un bar, ma il titolare, un uomo di origini cinesi, lo ha colpito con un un paio di forbici ferendolo a morte. Tutto è venuto all'esterno di un Bar paninoteca al civico 35. Gli agenti delle volanti hanno fermato un 32enne, di origini cinesi, che al momento si trova ora in questura per essere interrogato, insieme con un altro uomo, un suo connazionale. Come ricostruisce il Corriere della sera, secondo una prima ricostruzione della polizia, la vittima insieme con un complice poi fuggito avrebbe tentato un furto all'interno del bar gestito da cinesi.

Napoli : tre fratelli accerchiati e pestati a sangue in centro. Il padre delle vittime : “Sono ancora sotto choc” - I tre sono stati aggrediti e rapinati dei loro portafogli e dei cellulari, nei pressi di piazza Nicola Amore. Il padre delle vittime: “Sono ancora sotto choc” sembra essere il primo su Teleclubitalia. Un normale sabato sera nel centro di Napoli si è trasformato in un incubo per tre ragazzi, fratelli, di origini bielorusse adottati da piccoli da una famiglia casertana. (Teleclubitalia.it)

Sulle strade da choc. Buche larghe un metro. L’asfalto finisce a pezzi in centro e in periferia - Non è scontato infatti che per evitare una buca ampia oltre 90 centimetri e profonda 10, come quella di viale Dante che vediamo nella foto in alto, non si sia costretti a sbandare all’ultimo momento. Le cause dei dissesti vanno dai grandi volumi di traffico fino alle infiltrazioni di acqua nelle fessure dell’asfalto. (Lanazione.it)

Perugia sotto choc - rapinatori armati assaltano gioielleria in pieno giorno in centro storico - Hanno finto alla perfezione di essere due clienti interessati a valutare per acquisto un costoso orologio che era nella disponibilità della gioielleria Biagini in pieno centro a Perugia. Una serie di informazioni mirate per continuare a non destare sospetti. Ma dopo 5 minuti è scattato il blitz... (Perugiatoday.it)