Caso Sinner, Itia difende assoluzione (Di giovedì 17 ottobre 2024) 20.50 Nuovo capitolo nella vicenda doping che riguarda Jannik Sinner. La decisione dell'International Tennis Integrity Agency (Itia) di scagionare il tennista dall'accusa seguita alla positività al Clostebol si è attenuta alle regole definite "dal Codice mondiale antidoping" a sua volta "stabilito dall'Agenzia mondiale antidoping", ovvero la Wada. Lo dichiara il Ceo dell'antidoping del tennis, Karen Moorhouse. Contro la Wada, che ha fatto ricorso al Tas, Moorhouse rivendica di aver valutato "fatti e dati scientifici". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 20.50 Nuovo capitolo nella vicenda doping che riguarda Jannik. La decisione dell'International Tennis Integrity Agency () di scagionare il tennista dall'accusa seguita alla positività al Clostebol si è attenuta alle regole definite "dal Codice mondiale antidoping" a sua volta "stabilito dall'Agenzia mondiale antidoping", ovvero la Wada. Lo dichiara il Ceo dell'antidoping del tennis, Karen Moorhouse. Contro la Wada, che ha fatto ricorso al Tas, Moorhouse rivendica di aver valutato "fatti e dati scientifici".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Nessun trattamento di favore" : la Itia spiega perché aveva assolto Sinner - L'International Tennis Integrity Agency (Itia) ha spiegato perché Sinner era stato prosciolto dalle accuse di aver assunto la sostanza dopante Clostebol. (Ilgiornale.it)

Caso doping - Itia : “Su Sinner giudizio indipendente dal profilo del giocatore” - “Il processo di gestione dei casi antidoping è complesso e comprendiamo che può essere fonte di confusione comprendere le differenze di esito o le incongruenze percepite nel processo”.  . “Per essere assolutamente chiari, il processo è definito dal Codice mondiale antidoping, stabilito dall’Agenzia mondiale antidoping e dal Programma antidoping del tennis. (Lapresse.it)

Tennis : Caso Sinner - Itia "Gestione non dipende da profilo giocatore" - L'Agenzia mondiale anti . Nessun trattamento di favore nei confronti del numero uno del mondo per la positività al clostebol ROMA - Nessun occhio di riguardo. L'Itia, la International Tennis Integrity Agency, torna a far sentire la sua voce sul caso Sinner attraverso le parole del Ceo Karen Moorhouse. (Ilgiornaleditalia.it)