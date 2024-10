Anteprima24.it - Carcere Bellizzi, ancora “ondate di violenza e sprezzo delle regole”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Una ordinaria giornata di follia”: è con questo amaro commento che Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, sintetizza quel che avvenuto nelle ultime ore nella Casa circondariale diIrpino, da molto tempo ormai al centrocronache. “Nella giornata di ieri, un detenuto comune avrebbe raggiunto liberamente il cd. IV cancello ed aggredito una unità di polizia penitenziaria, tirandolo per il collo da dietro cancello di sbarramento. Il collega in questione avrebbe riportato ferite alla mano e al collo. Sempre nella stessa giornata, altri detenuti avrebbero liberamente raggiunto le scale che portano ai conti correnti ed altri sarebbero arrivati davanti al cd.