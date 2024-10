Caos alleanze in Provincia: stasera il direttivo del Pd per dettare la linea e decidere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. A meno di una settimana dal primo Consiglio Provinciale, rinnovato con il voto del 29 settembre, è tempo di decisioni. Almeno in casa Pd. E anche se nell’ordine del giorno non compare la voce “vice presidenza”, il nodo da sciogliere prima dell’appuntamento dei nuovi eletti, è chiaro che questa sarà la questione da affrontare. Formalmente la discussione verterà sull’analisi della tornata elettorale che ha portato al rimpasto dei membri scelti per via Tasso, senza esimere però il partito e i suoi dirigenti di esprimersi in merito alle possibili alleanze che indicheranno la linea da seguire. Nessun imposizione al presidente Pasquale Gandolfi, così si dice, ma un’indicazione formale da parte del segretario Provinciale Gabriele Giudici sì, chiamato a fare sintesi tra le posizioni che verranno prese. Bergamonews.it - Caos alleanze in Provincia: stasera il direttivo del Pd per dettare la linea e decidere Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. A meno di una settimana dal primo Consigliole, rinnovato con il voto del 29 settembre, è tempo di decisioni. Almeno in casa Pd. E anche se nell’ordine del giorno non compare la voce “vice presidenza”, il nodo da sciogliere prima dell’appuntamento dei nuovi eletti, è chiaro che questa sarà la questione da affrontare. Formalmente la discussione verterà sull’analisi della tornata elettorale che ha portato al rimpasto dei membri scelti per via Tasso, senza esimere però il partito e i suoi dirigenti di esprimersi in merito alle possibiliche indicheranno lada seguire. Nessun imposizione al presidente Pasquale Gandolfi, così si dice, ma un’indicazione formale da parte del segretariole Gabriele Giudici sì, chiamato a fare sintesi tra le posizioni che verranno prese.

