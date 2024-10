Borghini: "Giù le mani da piazza Marini" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il progetto di pedonalizzazione di piazza Marini non va giù a negozianti e associazioni di categoria di Santarcangelo, che temono di veder così ulteriormente ridotto il numero di parcheggi in centro. Anche la minoranza non ci sta. "Come abbiamo già ribadito più volte in campagna elettorale – attacca Barnaba Borghini, capogruppo di Alleanza civica – la pedonalizzazione di piazza Marini deve essere preceduta dalla creazione di un numero di parcheggi pari a quelli disponibili oggi in piazza, in una zona di facile accesso e comunque limitrofa al centro storico". Detto questo, "al momento i soldi per i lavori in piazza Marini non ci sono e chissà quando arriveranno". Pertanto "è necessario procedere fin da subito con un’attenta programmazione tra pubblico e privato". Ilrestodelcarlino.it - Borghini: "Giù le mani da piazza Marini" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il progetto di pedonalizzazione dinon va giù a negozianti e associazioni di categoria di Santarcangelo, che temono di veder così ulteriormente ridotto il numero di parcheggi in centro. Anche la minoranza non ci sta. "Come abbiamo già ribadito più volte in campagna elettorale – attacca Barnaba, capogruppo di Alleanza civica – la pedonalizzazione dideve essere preceduta dalla creazione di un numero di parcheggi pari a quelli disponibili oggi in, in una zona di facile accesso e comunque limitrofa al centro storico". Detto questo, "al momento i soldi per i lavori innon ci sono e chissà quando arriveranno". Pertanto "è necessario procedere fin da subito con un’attenta programmazione tra pubblico e privato".

