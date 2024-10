Bonocore tandem club, a Palazzo il concerto di JazzDuet con Simona Trentacoste e Francesco Guaiana (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle 18.30 a Palazzo Bonocore il concerto di JazzDuet, un progetto che unisce la voce incantevole di Simona Trentacoste e la maestria chitarristica di Francesco Guaiana in un viaggio musicale intimo e coinvolgente. È il secondo appuntamento della rassegna Bonocore tandem club Palermotoday.it - Bonocore tandem club, a Palazzo il concerto di JazzDuet con Simona Trentacoste e Francesco Guaiana Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle 18.30 aildi, un progetto che unisce la voce incantevole die la maestria chitarristica diin un viaggio musicale intimo e coinvolgente. È il secondo appuntamento della rassegna

Al via Bonocore tandem club : viaggio musicale a Palazzo - apre il duetto Jerusa Barros e Malaerba - Duetti già affermati si alternano a coppie artistiche create appositamente per l’evento, unendo energie che danno vita a. . Jazz, musica etnica, pop, brani d’autore e d’amore: da domenica 13 ottobre fino a domenica 3 novembre al via Bonocore tandem club, un viaggio musicale a due a Palazzo Bonocore. (Palermotoday.it)