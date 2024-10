.com - Basket B nazionale / La Ristopro fa tris al batticuore: espugnata Salerno 62-66

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Fabriano rincorre per gran parte del match contro la squadra dell’ex Stanic, poi Pierotti e Centanni ispirano la rimonta: terza vittoria di fila, domenica a Cerreto d’Esi alle 18 arriva Cassino VALLESINA, 17 ottobre 2024 – Larimonta e vince in volata a62-66. Pierotti foto archivio Una vittoria tanto sofferta quanto pesante per la squadra di Andrea Niccolai, che centra il terzo sigillo consecutivo nonostante una serata da 37% al tiro, 24 palle perse e 47 di valutazione complessiva. Nella tana del grande ex capitano Nicolas Stanic, eccellente nella prima metà di gara, Fabriano deve rincorrere per gran parte del match ma ha il merito di restare in partita, anche quandoallunga a +11 (33-22) nel secondo quarto e poi infligge un’altra spallata per il +10 (50-40) nella terza frazione.