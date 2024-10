ASviS, diretta streaming della presentazione del Rapporto sullo sviluppo sostenibile (Di giovedì 17 ottobre 2024) Presso la Sala dell’Acquario Romano a Roma, l'ASviS presenta il nono Rapporto "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile". Grazie al contributo di migliaia di esperte ed esperti delle organizzazioni aderenti all'Alleanza, il Rapporto analizza il posizionamento dell'Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 (SDGs) e fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora nel mondo, in Europa e nel nostro Paese a favore dello sviluppo sostenibile. Il documento illustra anche i risultati di vari sondaggi che indagano l'opinione dei cittadini sulla sostenibilità. Infine, avanza proposte per interventi trasformativi, sia nella prospettiva della nuova legislatura europea, che nella definizione del piano di accelerazione dell'Italia sugli SDGs. Quotidiano.net - ASviS, diretta streaming della presentazione del Rapporto sullo sviluppo sostenibile Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Presso la Sala dell’Acquario Romano a Roma, l'presenta il nono"L'Italia e gli Obiettivi di". Grazie al contributo di migliaia di esperte ed esperti delle organizzazioni aderenti all'Alleanza, ilanalizza il posizionamento dell'Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 (SDGs) e fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora nel mondo, in Europa e nel nostro Paese a favore dello. Il documento illustra anche i risultati di vari sondaggi che indagano l'opinione dei cittadini sulla sostenibilità. Infine, avanza proposte per interventi trasformativi, sia nella prospettivanuova legislatura europea, che nella definizione del piano di accelerazione dell'Italia sugli SDGs.

