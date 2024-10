Gamberorosso.it - Arriva il primo Starbucks di Venezia: è il 45esimo store in Italia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La collaborazione con Percassi sta dando i suoi frutti, e orasegna la 45esima apertura su suolono. Nuova tappa,: a due passi da Canal Grande, la nuova caffetteria darà lavoro a 35 persone.sbarca aLo, aperto poco dopo l'arrivo del quintodi Firenze, si trova non lontano da Piazza San Marco, nella storia calle Marzarieta Due Aprile: come sempre, il negozio richiamerà il patrimonio artistico e culturale della città, quindi via libera a tinte rossono e ottone, con un’opera d’arte ispirata alle costellazioni che hanno guidato i navigatori del passato sulle vie d’acqua. Per uno spazio di 150 metri quadri distribuiti su due piani e una cinquantina di posti a sedere.