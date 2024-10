Arrestato "passeur", aveva passato il confine con quattro persone in auto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo bloccano alla barriera di Ugovizza per un controllo e scoprono che i passeggeri che stava accompagnando erano destinatari di provvedimenti di inammissibilità emessi da Francia, Italia e Ungheria. Alcuni di loro erano già stati respinti alle frontiere di Serbia e Ungheria. Per questo Udinetoday.it - Arrestato "passeur", aveva passato il confine con quattro persone in auto Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo bloccano alla barriera di Ugovizza per un controllo e scoprono che i passeggeri che stava accompagnando erano destinatari di provvedimenti di inammissibilità emessi da Francia, Italia e Ungheria. Alcuni di loro erano già stati respinti alle frontiere di Serbia e Ungheria. Per questo

Sedili sul cassone di un?Ape car : erano stati rubati da una Smart - arrestato 39enne di Treia (per ricettazione e guida senza patente) - TREIA Sul cassone della sua Ape Car trasportava sedili rubati da una Smart, ora è finito ne guai per ricettazione. I carabinieri della stazione di Treia e del Nucleo Radiomobile di Macerata... (Corriereadriatico.it)

Coltivava cannabis in casa per curare se stesso e il figlio - arrestato e poi assolto : “I loro farmaci erano introvabili durante il Covid” - Il caso di un uomo di 45 anni con artrite reumatoide di Supersano, in provincia di Lecce: sia lui che il figlio epilettico erano in cura con medicinali a base di cannabinoidi regolarmente prescritti ma non reperibili durante la pandemia. Decisiva la testimonianza del farmacista. (Bari.repubblica.it)

“Quanti personaggi dello spettacolo ne erano a conoscenza?” : Elon Musk e lo schiaffo a Puff Daddy arrestato per accuse di traffico sessuale - I. Elon Musk non ha peli sulla lingua e sul “suo” X è spesso al centro di polemiche e dibattiti. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans e 112. . G. Ma Musk mette nero su bianco quello che in molti si chiedono: “Quanti personaggi dello spettacolo ne erano a conoscenza?”. Parliamo di uno dei produttori e artisti più noti dell’hip-hop, che ha vinto tre Grammy e lavorato con artisti come Notorious B. (Ilfattoquotidiano.it)