Arrestato Daniele Cataldo: l'uomo dei legami con Luca Lucci coinvolto in un tentato omicidio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza nel contesto del tifo calcistico milanese ha recentemente catturato l'attenzione dei media. Daniele Cataldo, noto per essere un uomo di fiducia di Luca Lucci, capo ultrà del Milan, è stato Arrestato il 12 aprile 2019 con l'accusa di tentato omicidio. La vicenda si colloca nel quadro di un crescente clima di tensione associato al mondo delle curve, dove rivalità e crimine si intrecciano in situazioni drammatiche. L'indagine che ha portato all'arresto rappresenta un importante intervento delle autorità nella lotta contro la violenza nel tifo. L'incidente del 12 aprile 2019 Il 12 aprile 2019, nel pieno centro di Milano, si è verificato un tentato omicidio che ha coinvolto Enzo Anghinelli, a sua volta ultrà milanista e già noto per alcune problematiche legate ai procedimenti per traffico di droga.

