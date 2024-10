Movieplayer.it - Anna Ferzetti e Lorenzo Lavia in Nina, corto di Arianna Mattioli presentato oggi ad Alice nella Città

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'appuntamento è all'Auditorium della Conciliazione di Roma alle 18:00 per vedere ila sfondo sociale diretto da Ari, lanciato in(sezione Onde Corte) ospiteràl'anteprima dia sfondo sociale di Ariinterpretato dagli attori. L'evento si terrà presso Auditorium della Conciliazione di Roma alle ore 18:00. Al centro della storia troviamo Emanuela () che, per accompagnare il figlio maggiore Giacomo (Pietro Sparvoli) a un raduno calcistico, è costretta a lasciare la figlia piccola(Elisa Gamboni, per la prima volta sullo schermo) in una struttura specializzata.è nata con la sindrome di down. Appare da subito chiaro come la gestione di un adolescente e di una