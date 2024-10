Ambesi: “Sinner ha tanto margine giocando indoor. Con Medvedev due categorie di differenza” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo e Guido Monaco, è stato ospite Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport: fari puntati sul torneo d’esibizione Six Kings Slam, con Jannik Sinner che ha superato nettamente Daniil Medvedev nel match valido per i quarti di finale. Nettissima l’affermazione di Sinner, vittorioso per 6-0 6-3: “A perdere credo che non ci stia nessuno, magari l’approccio ad un’esibizione può essere un pochino più spensierato, e secondo me anche il dopo, quindi la sconfitta la metabolizzi più rapidamente, dopodiché quando sei in campo la partita te la giochi, e se perdi un set 6-0 ti rimane. Il 6-0 sulla ruota delle sfide tra Sinner e Medvedev era uscito una sola volta, ma a vantaggio del russo, e dobbiamo tornare agli albori di questo percorso di incontri“. Oasport.it - Ambesi: “Sinner ha tanto margine giocando indoor. Con Medvedev due categorie di differenza” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo e Guido Monaco, è stato ospite Massimiliano, giornalista di Eurosport: fari puntati sul torneo d’esibizione Six Kings Slam, con Jannikche ha superato nettamente Daniilnel match valido per i quarti di finale. Nettissima l’affermazione di, vittorioso per 6-0 6-3: “A perdere credo che non ci stia nessuno, magari l’approccio ad un’esibizione può essere un pochino più spensierato, e secondo me anche il dopo, quindi la sconfitta la metabolizzi più rapidamente, dopodiché quando sei in campo la partita te la giochi, e se perdi un set 6-0 ti rimane. Il 6-0 sulla ruota delle sfide traera uscito una sola volta, ma a vantaggio del russo, e dobbiamo tornare agli albori di questo percorso di incontri“.

