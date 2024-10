Alluvione, Priolo a Faenza: "Contributi Cis fino a 10mila euro, piani speciali approvati entro fine mese" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alzare i Contributi a favore degli alluvionati e sveltire le procedure per i cantieri di ricostruzione. Sono questi, in sintesi, i punti evidenziati oggi dal commissario per l'emergenza maltempo di settembre e presidente dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo, presente oggi sul Marzeno, tra Faenza e Ravennatoday.it - Alluvione, Priolo a Faenza: "Contributi Cis fino a 10mila euro, piani speciali approvati entro fine mese" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alzare ia favore degli alluvionati e sveltire le procedure per i cantieri di ricostruzione. Sono questi, in sintesi, i punti evidenziati oggi dal commissario per l'emergenza maltempo di settembre e presidente dell'Emilia-Romagna, Irene, presente oggi sul Marzeno, tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione di settembre - contributi per chi ha dovuto abbandonare la casa : come presentare domanda - I cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie case e che hanno trovato un alloggio alternativo (ad esempio presso parenti o amici oppure in roulotte e camper) durante gli eventi meteorologici dello scorso mese di settembre possono presentare domanda di contributo al Comune entro il 31... (Ravennatoday.it)

Faenza - contributi Imu e Tari per rilanciare le attività colpite dall'alluvione (e non solo) - A seguito degli eventi calamitosi di eccezionale portata collegati all’emergenza alluvione che hanno prodotto ingenti danni non solo ai cittadini ma anche alle imprese del territorio, l’amministrazione comunale di Faenza ha stabilito la concessione di contributi relativi a Imu e Tari per alcune... (Ravennatoday.it)

Alluvione : da Confcommercio contributi a fondo perduto per circa 200 imprese - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Contributi a fondo perduto per 313mila euro destinati a circa 200 aziende colpite dall’alluvione, per un massimo di 4mila euro ciascuna a seconda dell’entità del danno dichiarato. Promessa mantenuta da Confcommercio Toscana, con il... (Firenzetoday.it)