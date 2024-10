Agroalimentare, Ravanelli (Bf): “Per sostenibilità serve equilibrio tra tutte fasi filiera” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per andare nella direzione di una maggiore sostenibilità nel settore Agroalimentare, bisogna "trovare un equilibrio tra tutte le fasi della filiera, anche con la grande distribuzione". Oltre a "leggi che ci aiutino a supportare i passaggi relativi alla sostenibilità" e una "comunicazione a 360 gradi nei confronti del consumatore". E' questa la 'ricetta' Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per andare nella direzione di una maggiorenel settore, bisogna "trovare untraledella, anche con la grande distribuzione". Oltre a "leggi che ci aiutino a supportare i passaggi relativi alla" e una "comunicazione a 360 gradi nei confronti del consumatore". E' questa la 'ricetta'

AgriFood Future 2024 : a Salerno innovazione e sostenibilità per il futuro del Made in Italy agroalimentare - La giornata, condotta da Janina Landau di Class CNBC, si aprirà con un videomessaggio del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, seguito da un panel moderato dalla giornalista Stefania Lorusso sulla transizione climatica ed economica nel mondo dei derivati del pomodoro che coinvolgerà leader del settore come Patrizio Podini, Fondatore e ... (Ildenaro.it)