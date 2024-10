Virus respiratori: Francesco Vaia chiarisce i rischi e l’importanza della prevenzione vaccinale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto di una crescente attenzione sulla diffusione dei Virus respiratori, Francesco Vaia, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, interviene per smentire il mito che l’influenza sia più temibile del Covid-19. In un recente incontro intitolato “Prioritizzazione della prevenzione vaccinale contro le patologie respiratorie nell’anziano e nel fragile“, organizzato da Italia Longeva, Vaia ha condiviso importanti riflessioni sulle misure preventive necessarie per affrontare la stagione invernale. Le affermazioni del direttore del Ministero evidenziano come la sorveglianza integrata giochi un ruolo cruciale nella gestione della salute pubblica. Gaeta.it - Virus respiratori: Francesco Vaia chiarisce i rischi e l’importanza della prevenzione vaccinale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto di una crescente attenzione sulla diffusione dei, direttoredel MinisteroSalute, interviene per smentire il mito che l’influenza sia più temibile del Covid-19. In un recente incontro intitolato “Prioritizzazionecontro le patologiee nell’anziano e nel fragile“, organizzato da Italia Longeva,ha condiviso importanti riflessioni sulle misure preventive necessarie per affrontare la stagione invernale. Le affermazioni del direttore del Ministero evidenziano come la sorveglianza integrata giochi un ruolo cruciale nella gestionesalute pubblica.

