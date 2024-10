Liberoquotidiano.it - Ucraina: Tajani, 'vogliamo la fine della guerra, ma grazie a una pace 'giusta''

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Noi siamo amici dell', la sosteniamo dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, dal punto di vista militare. Detto questo non è che noilaa oltranza. Noi lavoriamo per costruire unache sia una. Ma essere per la, la, cioè che garantisca l'indipendenza e l'integrità dell', non significa che non continueremo ad aiutare l'. L'abbiamo fatto. Il Parlamento sta per approvare un ulteriore finanziamento per la ricostruzionerete idrogeologicain attesa dell'inverno, perché la Russia non può piegare l'con il generale inverno. La nostra posizione è sempre stata la stessa. Noi siamo coerenti. Parlare dinon significa cambiare posizione. Tutti quantila. Sarebbe illogico non farlo.