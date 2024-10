Tutta la storia del Parmigiano reggiano: Mattarella alla presentazione dell’archivio storico digitale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Parma, 16 ottobre 2024 – Oltre 1.500 fotografie, 200 video, 3mila documenti di ogni tipo, dalle illustrazioni ai verbali dei consigli di amministrazione: Tutta la storia del Consorzio del Parmigiano reggiano è ora accessibile online grazie all'Archivio storico digitale presentato questa sera a Parma nella serata evento al Teatro Regio per i 90 anni del Consorzio, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e del ministro Francesco Lollobrigida. Una piattaforma online che raccoglie un patrimonio di storia e tradizione italiana. Tra i materiali anche la storia della comunicazione del Consorzio, dai Caroselli dei primi anni Sessanta con protagonisti Giorgio Gaber e Francesco Mulé, fino alle campagne televisive e ai manifesti pubblicitari. Un lavoro di ricerca e digitalizzazione notevole realizzato dall'azienda italiana Promemoria Group. Ilrestodelcarlino.it - Tutta la storia del Parmigiano reggiano: Mattarella alla presentazione dell’archivio storico digitale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Parma, 16 ottobre 2024 – Oltre 1.500 fotografie, 200 video, 3mila documenti di ogni tipo, dalle illustrazioni ai verbali dei consigli di amministrazione:ladel Consorzio delè ora accessibile online grazie all'Archiviopresentato questa sera a Parma nella serata evento al Teatro Regio per i 90 anni del Consorzio,presenza del presidente Sergioe del ministro Francesco Lollobrigida. Una piattaforma online che raccoglie un patrimonio die tradizione italiana. Tra i materiali anche ladella comunicazione del Consorzio, dai Caroselli dei primi anni Sessanta con protagonisti Giorgio Gaber e Francesco Mulé, fino alle campagne televisive e ai manifesti pubblicitari. Un lavoro di ricerca e digitalizzazione notevole realizzato dall'azienda italiana Promemoria Group.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ai Giardini Luzzati arriva “Tuas - Tutta un’altra storia” : incontri e musica per favorire l'inclusione - Venerdì 18 ottobre, dalle ore 18, i Giardini Luzzati ospitano l’evento “Tuas - Tutta un’altra storia. . . L’evento, a. Nuove cornici narrative contro la discriminazione e l’odio”, promosso da Helpcode Italia in collaborazione con Genova Hip Hop Festival, Giardini Luzzati, Sestiere del Molo e Il Cesto. (Genovatoday.it)

Outer Banks 4 - la nuova avventura dei Pogues è tutta un’altra storia - ma conferma la qualità del passato - . . La prima parte della quarta stagione di Outer Banks 4 è disponibile con le prime cinque puntate in piattaforma e, da quello che abbiamo visto, la serie si conferma un. Tornano su Netflix le avventurose vicende di un gruppo di adolescente del sud degli Stati Uniti infallibili cacciatori di tesoro. (Today.it)

Chiara Ferragni - le amiche si sbottonano : tutta la verità sulla storia con Silvio Campara - Per Chiara Ferragni sembra un momento di rinascita. Dopo il ritorno al lavoro da testimonial, con la collaborazione con un brand spagnolo, l'influencer sta ricominciando anche dal punto di vista sentimentale. Anzi, per la verità, non si tratterebbe di un semplice inizio, bensì di un sentimento... (Today.it)