Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, trasferta a Monte Urano: "Vogliamo la qualificazione"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilsi appresta a tornare in campo già oggi per il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Mont, con calcio di inizio alle 15 allo stadio comunale di. Incontro che ripartirà dal risultato di 2-2 maturato due settimane fa a. Per i cremisi carica l’ambiente il difensore Andrey Salvucci che elogia il lavoro del tecnico e promette sempre il massimo impegno. "Siamo davvero molto contenti per la vittoria conquistata domenica in campionato – dice –, perché ne avevamo un gran bisogno. Il mister e la società stanno facendo degli sforzi incredibili per farci ottenere i risultati sperati, per cui noi oggi andremo in campo con la solita determinazione e con tanta voglia di ottenere la, perché abbiamo le carte in regola per farlo".