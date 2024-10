Metropolitanmagazine.it - The Monkey, il trailer del nuovo film di Oz Perkins, già regista di Longlegs

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oznon ha intenzione di fermarsi. Mentre in Italia attendiamo ancora l’uscita diil 31 ottobre, ilOzha già girato e montato ildel suo: The. Ilha come protagonisti Theo James nei panni dei fratelli gemelli Hal e Bill. Il cast include anche Tatiana Maslany, Elijah Wood, Laura Mennell, Christian Convery, Sarah Levy, Rohan Campbell, Colin O’Brien e Corin Clark. “Quando i fratelli gemelli Bill e Hal trovano il vecchio giocattolo a forma di scimmia del padre in soffitta, inizia una serie di morti raccapriccianti. I fratelli decidono di buttare via il giocattolo e andare avanti con le loro vite, allontanandosi nel corso degli anni“, anticipa la sinossi. Le immagini del primo teaserhanno rivelato una scimmia minacciosa, mimetizzata dalle ombre, che si prepara a suonare una batteria di fronte a un James insanguinato.