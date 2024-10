Tevez contro l’Independiente | Mi hanno preso in giro ho allenato gratis

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carlosha parlato a TyC Sports del suo addio al, chiarendo che il motivo è prettamente economico: “Sono andato al. Mimentito, dicono che devo dei soldi e non mipagato. Se non si risolve la questione, andrò in tribunale. Sto analizzando la situazione, sono andato nel momento peggiore e i dirigenti mideluso“. Poi un commento anche sulla dirigenza del Boca Juniors: “È molto difficile dare un’opinione, soprattutto sapendo che non ci si identifica con i responsabili. Ero al Boca quando questa dirigenza ci ha colpito duramente quando non abbiamo fatto bene in Libertadores o quando eravamo fuori“.: “Miin, ho” SportFace.