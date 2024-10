Tanti big della musica in concerto per la pace (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La musica al servizio della solidarietà. Fiorella Mannoia, Alessandra Amoruso, Emma, Elodie, Rose Villain, Piero Pelù: sono solo alcuni degli artisti che saliranno sul palco del concerto “Per la pace – Live contro le guerre“, grande evento benefico in programma mercoledì 23 ottobre all’Unipol Forum di Assago. L’intero ricavato, al netto dei costi di produzione, sarà devoluto a Emergency e Medici senza Frontiere per il supporto sanitario alle popolazioni della Striscia di Gaza. Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle emergenze umanitarie causate dai conflitti, ricordando che nel mondo sono ancora Tanti, troppi, i Paesi travagliati dalla guerra. A prestare la loro voce alla causa saranno anche Annalisa, J-Ax, Elisa e Tanti altri. Ilgiorno.it - Tanti big della musica in concerto per la pace Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laal serviziosolidarietà. Fiorella Mannoia, Alessandra Amoruso, Emma, Elodie, Rose Villain, Piero Pelù: sono solo alcuni degli artisti che saliranno sul palco del“Per la– Live contro le guerre“, grande evento benefico in programma mercoledì 23 ottobre all’Unipol Forum di Assago. L’intero ricavato, al netto dei costi di produzione, sarà devoluto a Emergency e Medici senza Frontiere per il supporto sanitario alle popolazioniStriscia di Gaza. Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle emergenze umanitarie causate dai conflitti, ricordando che nel mondo sono ancora, troppi, i Paesi travagliati dalla guerra. A prestare la loro voce alla causa saranno anche Annalisa, J-Ax, Elisa ealtri.

