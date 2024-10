Superluna del 17 ottobre, i telescopi di Manciano portano lo spettacolo in tutto il mondo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Manciano (Grosseto), 16 ottobre 2024 – È in arrivo la Superluna di ottobre, la terza delle quattro previste quest'anno: sarà anche la Luna piena più grande del 2024, anche se di poco. "La prossima Superluna apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media - dice l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope - ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto". Lo spettacolo illuminerà la serata del 17 ottobre: alle ore 13,28, infatti, la Luna sarà piena, circa 11 ore dopo aver raggiunto la minima distanza dalla Terra a poco più di 357mila chilometri, contro una distanza media di circa 384mila. Lanazione.it - Superluna del 17 ottobre, i telescopi di Manciano portano lo spettacolo in tutto il mondo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Grosseto), 162024 – È in arrivo ladi, la terza delle quattro previste quest'anno: sarà anche la Luna piena più grande del 2024, anche se di poco. "La prossimaapparirà circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media - dice l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope - ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto". Loilluminerà la serata del 17: alle ore 13,28, infatti, la Luna sarà piena, circa 11 ore dopo aver raggiunto la minima distanza dalla Terra a poco più di 357mila chilometri, contro una distanza media di circa 384mila.

