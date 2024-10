Tvzap.it - Superenalotto, centrato il “6”: chi è il fortunato vincitore

il "6" in una tabaccheria di Riva del Garda (Trento): chi è ildel jackpot da quasi 90 milioni di euro? La piccola cittadina è in fermento dopo la notizia che presso il punto Sisal della Tabaccheria Fortuna, sul viale dei Tigli 36, una schedina da soli 3 euro ha portato alla vincita da capogiro. Tra brindisi e festeggiamenti, ecco cosa è emerso finora. Vinto il jackpot da 89 milioni di euro Il Jackpot del, pari a 89.221.270,22 euro, è stato conquistato con un "6" presso la tabaccheria di Riva del Garda gestita da Paolo Rosà. Si tratta della seconda vincita con punti sei del 2024.