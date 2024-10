Stefano Tacconi: “Me la sono vista brutta, ma da quando mi sono risvegliato ho un progetto in testa” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stefano Tacconi a Fanpage.it ripercorre il periodo più difficile della sua vita non usando nessun filtro, tornando sulla sua esperienza dopo l'aneurisma cerebrale e sbottonandosi anche sul calcio. Fanpage.it - Stefano Tacconi: “Me la sono vista brutta, ma da quando mi sono risvegliato ho un progetto in testa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)a Fanpage.it ripercorre il periodo più difficile della sua vita non usando nessun filtro, tornando sulla sua esperienza dopo l'aneurisma cerebrale e sbottonandosi anche sul calcio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tacconi : “Il sogno è aprire un ristorante. Matto? Lo sono ancora - dovevano legarmi al letto” - Intervistato da Repubblica, l'ex portiere della Juve ha parlato del futuro dopo la malattia e anche del suo sogno nascosto. (Golssip.it)

Tacconi : «Schillaci era la bontà fatta a persona; In questi anni mi sono accorto di una cosa» - Le parole di Stefano Tacconi, ex portiere della Juve, sulla sua malattia, sulla morte di Totò Schillacci e sul paragone tra Thiago Motta e Maifredi Stefano Tacconi ha parlato a l’Avvenire. MALATTIA – «In questi due anni mi sono accorto dell’affetto dei tifosi prima non pensavo di […]. Di seguito le parole dell’ex portiere della Juve. (Calcionews24.com)

“Ho iniziato a sentire un forte mal di testa. Dopo pochi secondi sono entrato in coma e mi sono svegliato dopo 15 giorni” : Stefano Tacconi e il racconto dell’aneurisma avuto nel 2022 - Ho trascorso una serata con mio figlio ma poi ho iniziato a sentire un forte mal di testa. Questa è stata una cosa che non si dimentica. Fortunatamente ero lì e l’ho preso al volo. Noi però eravamo vicino come famiglia. Eravamo davvero amici, me lo portavo sempre dietro”. Noi eravamo convinti che lui sentisse, non lo abbiamo lasciato neanche un secondo. (Ilfattoquotidiano.it)