Ilfattoquotidiano.it - Senigallia, i genitori consegnano messaggi whatsapp ai carabinieri: si cercano prove del bullismo in telefono e pc

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Idi Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita a(Ancona) lunedì 14 ottobre, hanno consegnato aiwhastapp che integrano la denuncia già presentata dalla madre per. Si tratta di testi che il ragazzo aveva mandato alla mamma, dicendo di aver parlato con un docente di sostegno (non della sua classe) al quale aveva raccontato il disagio e la volontà di cambiare classe o anche istituto. Il colloquio con l’insegnante sarebbe avvenuto il 9 ottobre, ha riferito la legale della famiglia. Dai primi accertamenti inoltre, è emerso che aveva preso una insufficienza. Le indagini intanto procedono, senza escludere nulla, con l’ascolto di docenti, compagni e amici dello studente. Saranno analizzati tutti i dispositivi informatici come cellulare, playstation e pc portatile del giovane.