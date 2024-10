Liberoquotidiano.it - "Sarà un caso...". La sinistra critica il Cpr in Albania? Perego la disintegra con una frase | Video

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con il primo trasferimento di migranti nel Cpr inè partita la corsa aa chi attacca di più il governo guidato da Giorgia Meloni. C'è chi, come la segretaria del Pd, parla addirittura di "deportazione" e chi, come il leader di Avs Nicola Fratoianni, la definisce una "grancassa propagandistica" dell'esecutivo. Ma, al di là delle solite posizione del campo largo, la cooperazione con Tirana, è stato accolto di buon grado da diversi leader europei. Prima fra tutti Ursula von der Leyen. A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è andato in scena un bel dibattito tra il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Matteoe la giornalista Claudia Fusani. "Non è unche Ursula von der Leyen ha scritto una lettera apprezzando il modello di Giorgia Meloni sull'immigrazione - ha spiegato l'esponente di Forza Italia -.