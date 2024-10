Roma, Juric: “Sono in paradiso. Pisilli, mai vista una cosa così. E Pellegrini si sbloccherà” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ivan Juric, allenatore della Roma, si racconta in un’intervista in cui sottolinea di sentirsi “in paradiso”: poi su Pellegrini, Dybala e Pisilli La Roma sta lavorando in questa pausa per risorgere in una delle partite più difficili dell’anno, contro l’Inter campione d’Italia. Un inizio burrascoso per i giallorossi, unici in Serie A ad aver cambiato allenatore e generando un clima di forte protesta nei confronti di società ma anche squadra. In questa tempesta c’è Ivan Juric a guidare la nave, con risultati per ora discreti anche se i punti in campionato gli danno abbastanza ragione. Ivan Juric (LaPresse) – calciomercato.itDue vittorie e un pareggio, non senza rammarico visto il rigore negato. In Europa League, invece, lo score piange con un pari e soprattutto il ko in casa dell’Elfsborg. Calciomercato.it - Roma, Juric: “Sono in paradiso. Pisilli, mai vista una cosa così. E Pellegrini si sbloccherà” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ivan, allenatore della, si racconta in un’interin cui sottolinea di sentirsi “in”: poi su, Dybala eLasta lavorando in questa pausa per risorgere in una delle partite più difficili dell’anno, contro l’Inter campione d’Italia. Un inizio burrascoso per i giallorossi, unici in Serie A ad aver cambiato allenatore e generando un clima di forte protesta nei confronti di società ma anche squadra. In questa tempesta c’è Ivana guidare la nave, con risultati per ora discreti anche se i punti in campionato gli danno abbastanza ragione. Ivan(LaPresse) – calciomercato.itDue vittorie e un pareggio, non senza rammarico visto il rigore negato. In Europa League, invece, lo score piange con un pari e soprattutto il ko in casa dell’Elfsborg.

